OPORTUNIDADE

SEC abre mais de 18 mil vagas para cursos técnicos gratuitos na Bahia

Formação envolve áreas de administração, serviçosjurídicos, finanças, recursos humanos, nutrição, enfermagem e mais; veja

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) abriu 18.550 vagas para cursos técnicos em 238 escolas de 171 municípios baianos. Os interessados em uma formação profissional em instituições da rede pública estadual podem se inscrever até o dia 17 de junho, no Portal da Educação. >

A seleção é realizada por meio de sorteio eletrônico, que ocorrerá no dia 18 de junho, quando também haverá a divulgação do resultado. As vagas serão destinadas, prioritariamente, aos estudantes que finalizaram o Ensino Médio na rede pública ou em escolas privadas como bolsistas integrais. A matrícula dos contemplados será nos dias 14 e 15 de julho, na unidade escolar para a qual o candidato foi selecionado. Para garantir a vaga, é necessário apresentar documentos como histórico escolar, RG, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação atualizada.>

Caso ocorra desistência ou não comparecimento dos candidatos contemplados no sorteio de vagas, a SEC redistribuirá as vagas residuais entre os cadastros reservas, no período de 16 a 18 de julho. O início das aulas será no dia 23 de julho. Dúvidas sobre o processo de inscrição e matrícula devem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].>