Veja quais são as 20 cidades com melhor qualidade de vida do Brasil

Índice de Progresso Social (IPS) foi divulgado nesta quinta-feira (29)

Publicado em 29 de maio de 2025 às 13:12

Gavião Peixoto, no interior de São Paulo Crédito: Divulgação/Gavião Peixoto

Pelo segundo ano consecutivo, a cidade de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, registrou a melhor qualidade de vida do Brasil. O dado é do segundo relatório do Índice de Progresso Social (IPS) dos 5.570 municípios brasileiros, divulgado nesta quinta-feira (29). >

A segunda e a terceira colocações ficaram com Gabriel Monteiro e Jundiaí, ambas no interior de São Paulo, respectivamente. Dos 20 municípios mais bem colocados, quatorze estão no interior de São Paulo e somente três são capitais: Curitiba (PR), Brasília (DF) e Campo Grande (MS).>

O índice é feito com base em 57 indicadores sociais e ambientais. No geral, as regiões Sudeste e Sul concentram os municípios com os melhores índices. As piores pontuações são registradas no Norte. Entre as 20 cidades com as piores pontuações no índice de qualidade de vida se destacam Uiramutã (RR), Jacarecanga (PA), Amajari (RR), Bannach (PA) e Alto Alegre (RR).>

O IPS Brasil é uma parceria entre o Imazon, Fundação Avina, iniciativa Amazônia 2030, Anattá, Centro de Empreendedorismo da Amazônia e Social Progress Imperative. São utilizados para a produção do relatório dados do DataSUS, CadÚnico, Anatel, MapBiomas e do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde.>

Ranking das 20 melhores cidades

Gavião Peixoto (SP) 73,26; >

Gabriel Monteiro (SP) 71,29;>

Jundiaí (SP) 70,70;>

Águas de São Pedro (SP) 70,51;>

Cândido Rodrigues (SP) 70,26;>

Presidente Lucena (RS) 70,07;>

Luzerna (SC) 70;>

Pompéia (SP) 69,99;>

Nova Lima (MG) 69,91;>

Itupeva (SP) 69,90;>

Curitiba (PR) 69,89;>

Araraquara (SP) 69,64;>

Campo Grande (MS) 69,63;>

Barra Bonita (SP) 69,60;>

Ribeirão Preto (SP) 69,57;>

Jaguariúna (SP) 69,49;>

Adamantina (SP) 69,19;>

Votuporanga (SP) 69,14;>

Brasília (DF) 69,04;>