FENÔMENO

Nevou no Brasil! Confira quais municípios registraram ocorrência meteorológica

Registros foram feitos no início desta quinta-feira (29)

Millena Marques

Publicado em 29 de maio de 2025 às 11:16

Neve em São José dos Ausentes nesta manhã de quinta-feira (29) Crédito: Alexandre Pereira/Metsul

A neve caiu pela primeira vez no Brasil em 2025 no início desta quinta-feira (29). O fenômeno foi registrado depois do amanhecer em municípios da Serra do Rio Grande do Sul, como São Francisco de Paula, São José dos Ausentes, Bom Jesus e Cambará do Sul, onde as cotas de altitude estão entre 1000 e 1200 metros na maioria dos locais. Em seguida, nevou na cidade de São Joaquim, em Santa Catarina. >

De acordo com a MetSul Meteorologia, a neve é consequência de uma forte massa de ar frio de origem polar que chegou ao Sul do Brasil na quarta-feira (28), trazendo queda acentuada da temperatura e marcas ao redor de 0ºC no começo desta quinta nas áreas mais altas do Planalto Sul Catarinense. As condições se tornaram favoráveis à ocorrência do fenômeno tão esperado na região pela interação do ar muito frio com ar muito gelado em níveis médios de até 3000 a 5000 metros na atmosfera, com a umidade proporcionada pela circulação de um ciclone extratropical que se formou na costa do Rio Grande do Sul.>

Na semana passada, modelos numéricos analisados pela MetSul indicavam a possibilidade neve no sul do Brasil. As condições são favoráveis para a ocorrência de neve nas próximas horas, especialmente entre os Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul e o Planalto Sul de Santa Catarina, onde as elevações passam de 1000 metros. >

Em cotas de altitude menores, entre 700 metros e 1000 metros, como na Serra Gaúcha, a chance de nevar é menor. A precipitação invernal pode vir na forma de chuva congelada ou precipitação mista em outro locais.>