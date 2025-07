DF

Mulher reclama de cheiro de cigarro em carro de app e é espancada

Casal de mulheres saía de Taguatinga rumo ao Park Way quando motorista de aplicativo agrediu uma delas depois de discussão

Metrópoles

Publicado em 15 de julho de 2025 às 13:34

Motorista foi acusado de agredir passageira Crédito: Material cedido ao Metrópoles

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um motorista de aplicativo agrediu uma das passageiras durante corrida em Taguatinga, na noite de quinta-feira (10/7). O vídeo mostra o condutor saindo do carro e desferindo socos contra uma jovem de 23 anos, que caiu no chão após a agressão. A namorada dela, de 20 anos, presenciou a cena. O caso foi registrado na 17ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) como lesão corporal e injúria preconceituosa por gênero, e a vítima agredida precisou passar por exame no Instituto Médico Legal (IML).>

A jovem relata que ela e a namorada solicitaram um carro para ir de casa, em Taguatinga, até a residência da madrinha da vítima, no Park Way. O trajeto era para que pudessem pernoitar no imóvel dela e acompanhar o avô, que teria cirurgia no dia seguinte. Mas a corrida, que duraria poucos minutos, terminou em agressão. O condutor foi identificado apenas pelo primeiro nome, Michel (foto em destaque), e ele é procurado para prestar esclarecimentos à polícia.>

O que diz a Uber>