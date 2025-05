IA

Aluna pede reembolso de mensalidade de universidade ao descobrir que professor usou ChatGPT

Caso aconteceu em Northeastern University, universidade de Boston, nos Estados Unidos

Uma aluna da Northeastern University, universidade de Boston, nos Estados Unidos, pediu o reembolso de mensalidades após descobrir que o professor havia utilizado o ChatGPT para elaborar suas aulas. O depoimento foi feio ao jornal The New York Times. >

No último semestre da faculdade, a estudante Ella Stapleton encontrou uma pergunta que o docente fez ao robô de inteligência artificial durante uma consulta aos slides preparados pelo professor. Indignada, a aluna decidiu pedir um reembolso. Pela matéria em questão, e aluna pagava US$ 8.000 (R$ 45,3 mil).>

Ella Stapleton passou por uma série de reuniões com autoridades, mas não obteve sucesso no pedido. A estudante descobriu que não receberia o reembolso após a colação de grau, neste mês. >

Ao Timens, o professor Rick Arrowood disse que teria subido os conteúdos de suas aulas no ChatGPT, no Perplexity e no Gamma, todos ferramentas de IA, para "dar a eles uma abordagem nova". O porta-voz da universidade disse que a Northeastern University "abraça o uso de inteligência artificial para melhorar todos os aspectos de seu ensino, pesquisa e operações".>