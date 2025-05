OPORTUNIDADE

Empresa abre 350 vagas para operador de telemarketing em Feira de Santana

Candidatos devem comparecer a uma triagem na quinta-feira (29), na sede da Casa do Trabalhador, no Centro

Millena Marques

Publicado em 29 de maio de 2025 às 07:41

Operador de telemarketing Crédito: Divulgação/Portal CTB

A empresa Atento abriu 350 vagas para operador de telemarketing em Feira de Santana, no centro norte da Bahia. As oportunidades são voltadas para pessoas com idade a partir de 18 anos, que tenham ensino médio completo. >

Os candidatos devem comparecer a uma triagem na quinta-feira (29), a partir das 8h, na sede da Casa do Trabalhador, localizada na Rua Desembargador Filinto Bastos, no Centro, portando carteira de identidade e carteira de trabalho. Os interessados receberão uma carta de encaminhamento com informações sobre o local, a data e o horário da seleção. >

Ter experiência com atendimento ao cliente será considerado um diferencial, assim como possuir conhecimentos em informática, especialmente em Pacote Office e navegação no Google Chrome. Receba mais vagas de emprego aqui.>