ÚLTIMA SEMANA

Quase 500 mil baianos não declararam imposto de renda; veja onde fazer de graça

Prazo para prestar constas ao fisco encerra nesta sexta-feira (30)

Quase 500 mil baianos ainda não declararam o Imposto de Renda (IR) até a manhã desta quarta-feira (28), segundo a Receita Federal. O prazo para prestar constas ao fisco encerra nesta sexta-feira (30). De acordo com o órgão, apenas 1.371.520 contribuintes baianos – dos 1.829.334 esperados – fizeram a declaração. >

A dois dias para o encerramento do prazo, ainda há locais que oferecem o serviço gratuitamente. O Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge) mantém a oferta de atendimento gratuito para contribuintes que ainda precisam declarar o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025.>

Os atendimentos, que serão mantidos até quinta-feira (29), acontecem no Campus Paralela, em Salvador, das 15h às 19h por meio do Núcleo de Gestão Contábil. Os interessados devem se inscrever previamente no site da universidade.>