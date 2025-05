ECONOMIA

Quem recebe primeiro a restituição do Imposto de Renda 2025? Veja critérios e datas

Receita Federal determina parâmetros para pagamento

O cronograma de pagamento da restituição do Imposto de Renda segue alguns critérios, como idade do contribuinte e a data de entrega da declaração. Idosos com idade igual ou superior a 80 anos recebem primeiro. Em seguida, aparece os que têm mais de 60 anos, deficientes e portadores de moléstias graves, como tuberculose. Confira abaixo. >