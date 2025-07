DESPEDIDA

Corpo de ex-diretor do CORREIO será sepultado nesta quinta (17); saiba mais

Formado em Farmácia, Maron dedicou mais de 40 anos ao jornal CORREIO

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 17 de julho de 2025 às 07:25

Robson Mendes/arquivo correio Crédito: Robson Mendes/ARQUIVO CORREIO

O corpo do ex-diretor do CORREIO Wilson Maron, que faleceu aos 97 anos, será velado e sepultado nesta quinta-feira (17), em Salvador. Ele morreu ontem, de causas naturais. >

O velório será realizado às 9h, e o sepultamento está previsto para as 16h, ambos no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas. >

Formado em Farmácia, Maron dedicou mais de 40 anos ao jornal CORREIO. "Ele sempre esteve envolvido com o jornal desde a fundação. Do projeto em si até a montagem do jornal", declarou o empresário e ex-senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, sobrinho do ex-diretor.>

Wilson Maron nasceu no dia 19 de fevereiro de 1928, em Salvador. Além de ser diretor do CORREIO, ele foi presidente do Instituto do Cacau e diretor da Santa Helena. Ao longo da vida, recebeu diversas honrarias, como a Ordem do Mérito Naval, condecoração concedida durante as comemorações da Marinha pela passagem do 151° Aniversário da Batalha do Riachuelo.>

Wilson Maron era irmão da ex-primeira-dama da Bahia Arlette Maron de Magalhães. Ele deixa três filhos: Luciano, Angela e Carlos. O seu filho, Wilson Maron Júnior, morreu aos 50 anos, vítima de um câncer no intestino.>