Morre o ex-diretor do CORREIO Wilson Maron

O horário do sepultamento ainda não foi divulgado

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 16 de julho de 2025 às 20:37

Ex-diretor do CORREIO, Wilson Maron Crédito: Robson Mendes/ARQUIVO CORREIO

Morreu, nesta quarta-feira (16), o ex-diretor do CORREIO Wilson Maron, aos 97 anos. Segundo os familiares, ele morreu de causas naturais. Formado em Farmácia, Maron dedicou mais de 40 anos ao jornal. >

"Ele sempre esteve envolvido com o jornal desde a fundação. Do projeto em si até a montagem do jornal", declarou o empresário e ex-senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, sobrinho do ex-diretor.>

Wilson Maron nasceu no dia 19 de fevereiro de 1928, em Salvador. Além de ser diretor do CORREIO, ele foi presidente do Instituto do Cacau e diretor da Santa Helena. Também presidiu a Associação Bahiana de Imprensa (ABI) e a Sociedade Amigos da Marinha (Soamar).>

Wilson Maron era irmão da ex-primeira-dama da Bahia Arlette Maron de Magalhães. Ele deixa três filhos: Luciano, Angela e Carlos. O seu filho, Wilson Maron Júnior, morreu aos 50 anos, vítima de um câncer no intestino.>

"Ele representou o jornal no estado inteiro ao longo desses mais de 40 anos. Era um relações públicas. Foi muito admirado pelas pessoas porque sabia dialogar e abrir portas. Tinha um relacionamento com todos", disse Claudia Vaz, diretora-executiva do Instituto ACM.>