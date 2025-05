CRIME

Homem mata a própria mãe a pedradas no interior da Bahia

Vítima foi identificada como Maizza Maria de Novais

Um homem foi preso em flagrante por matar Maizza Maria de Novais, de 54 anos, no distrito de Tanquinho, zona rural de Lapão, no centro norte da Bahia. A prisão aconteceu na madrugada de terça-feira (24). >

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é filho da vítimas e a matou com uma pedra. Guias periciais e de remoção foram expedidas. O homem segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.>