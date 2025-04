VIOLÊNCIA

Vídeo mostra momento em que universitária baleada é carregada pela PM; veja

Luiza não resistiu; família acusa policiais

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que a estudante universitária Luíza Silva dos Santos de Jesus, 19 anos, morta durante uma ação policial no bairro da Engomadeira, é socorrida por uma equipe da 23ª Companhia Independente. >

Luíza, que cursava Estética e Cosmética em uma faculdade particular de Lauro de Freitas, foi atingida na barriga, na Baixa da Nanã, por volta das 16h40, quando retornava da casa de uma amiga. A família da jovem disse que a PM chegou atirando. >

"Diante da injusta agressão, os policiais reagiram e os suspeitos conseguiram evadir do local. Durante a varredura subsequente à troca de tiros, uma mulher foi encontrada ferida ao solo. A equipe policial prestou imediato socorro à vítima, que foi conduzida para atendimento médico, mas, infelizmente, evoluiu a óbito", diz a nota. >

A PM diz ainda que "lamenta profundamente a morte de Ana Luíza Silva dos Santos, solidariza-se com os familiares e informa que os fatos estão sendo devidamente apurados, conforme os protocolos institucionais" e encerra a nota informando que "a corporação reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e, sobretudo, com a preservação da vida".>