FIM DO ROMANCE

Dado Dolabella fala pela primeira vez sobre término com Wanessa e desmente boatos

O ator falou sobre os rumores de reconciliação e garantiu que o carinho entre eles continua

Dado Dolabella abriu o jogo sobre sua relação com Wanessa Camargo em uma entrevista ao canal LeoDiasTV. O ator e cantor esclareceu que, apesar dos rumores de uma reconciliação, os dois seguem separados, mas mantêm um vínculo de amizade e respeito. >

Questionado sobre supostas aparições ao lado da cantora, Dado negou ter sido visto com Wanessa em uma piscina, como apontavam algumas especulações. No entanto, admitiu que esteve em um supermercado próximo ao condomínio onde morava com a artista, o que gerou comentários sobre um possível reencontro. “Desde que decidimos dar esse tempo para pensar na nossa relação, nunca deixamos de nos falar. A gente continua amigo, o carinho continua o mesmo”, afirmou.>