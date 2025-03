GRAVIDEZ

Carolina Dieckmann revela desejo de engravidar novamente por medo do ‘ninho vazio’

A atriz, mãe de dois filhos, diz que já sente a ausência do caçula, que deve deixar o país em breve

A artista já vivenciou essa experiência quando o primogênito, Davi, de 25 anos, fruto de seu relacionamento com Marcos Frota, foi morar fora. Agora, ela teme passar pelo mesmo com o filho caçula, José, de 17, que deve seguir o mesmo caminho. “Estou na pré do ninho completamente vazio, porque vazio eu já senti quando o Davi foi. Agora estou na pré do próximo passarinho a voar. Gente, eu não sei o que vou fazer. Eu não posso nem falar porque vou chorar agora”, confessou.>

José, filho do casamento de Dieckmann com o diretor Tiago Worcman, está prestes a concluir o ensino médio e, segundo a atriz, considera morar no exterior. “Ele termina a escola este ano e, provavelmente, vai querer morar fora do Brasil também”, revelou. Em tom de brincadeira, ela cogitou uma nova gestação: “Será que eu tenho um filho, gente? Vai demorar para me darem um neto.”>