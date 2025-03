FAMOSOS

Carolina Dieckmann revela que foi convidada para fazer fotos nua quando era menor de idade

Ela era uma adolescente quando foi procurada para fazer conteúdo adulto

"Aí combinei, falei com a minha empresária na época, falei: "Olha, eu vou então. Ela já vai começar a negociar e tudo, aí disse quando você fizer 18 anos você vai fazer as fotos. Na verdade, eu ia fazer as fotos com 17, mas só ia sair com 18. Tudo errado", beincou. "Na época, na época era tudo errado, gente", acrescentaram os apresentadores.>