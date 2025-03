SÃO PAULO

Assassino procurado há 17 anos presta concurso para policial e é aprovado

Ele passou até por prova de investigação social, que avalia a idoneidade e a conduta moral dos candidatos

Um foragido da Justiça desde 2007 conseguiu ser aprovado em um concurso para investigador da Polícia Civil de São Paulo, incluindo a prova de investigação social, que avalia a idoneidade e a conduta moral dos candidatos. Essa etapa verifica antecedentes criminais, envolvimento com atividades ilícitas e até parentesco com criminosos, garantindo que o perfil do candidato seja adequado para o cargo. A informação foi divulgada pelo Uol.>

Além de passar na investigação social, Cristiano Rodrigo da Silva, de 40 anos, obteve 52 pontos no exame escrito, com destaque para a prova de noções de direito, onde alcançou 17 pontos. Ele também somou 5 pontos em noções de informática, 6 em lógica, 13 em língua portuguesa e 11 em criminologia.>

No entanto, sua trajetória no concurso foi interrompida no dia 10 de março, quando compareceu à Academia da Polícia Civil, no Butantã, para a prova oral. Lá, foi preso após denúncia que revelou seu mandado de prisão preventiva, emitido há 17 anos pela Vara do Júri de Mairiporã.>