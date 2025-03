‘DE CHIFRE EU ENTENDO’

Antônia Fontenelle dá conselho a Bruna Biancardi sobre suposta traição de Neymar: 'Esquece essa bobagem'

Jogador teria se relacionado com pelo menos duas mulheres festa no interior de SP

Elis Freire

Publicado em 16 de março de 2025 às 12:21

Antônia Fontenelle | Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A youtuber Antônia Fontenelle resolveu dar um pitaco sobre a crise que estaria atingindo o relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi, que esperam mais um filho. O jogador teria protagonizado mais uma traição em uma festa repleta de mulheres em uma chácara em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. Uma modelo confirmou ter tido relações sexuais com o craque. >

“Eu fui a mulher mais chifruda desse Brasil. De chifre eu entendo. Quer um conselho? Esquece essa bobagem. Vamos analisar friamente; você não é burra, você sabe muito bem com quem você é casada”, aconselhou Fontenelle. >

Segundo o portal LeoDias, a Bruna, que já tem um filho com Neymar, recebeu vídeos do camisa 10 do Santos nesta festa, onde seu helicóptero foi visto, na noite da última segunda (10). >

Em entrevista ao programa Fofocalizando, a modelo Any Awuada disse que o craque traiu Bruna Biancardi com pelo menos duas mulheres, incluindo ela, durante a noitada. Questionada se havia feito sexo com o jogador, Awuada confirmou e afirmou que não foi a única a se relacionar.>

Relembre as traições do casal

Em 2022, meses após assumirem o seu romance para os fãs, rumores surgiram de que o jogador a teria traído em uma festa organizada por Vini Jr. Na mesma época, outro rumor surgiu. Neymar organizou uma festa junina em sua casa, na qual também foi acusado de trair a namorada. Na épocal, o casal negou fortemente os rumores, inclusive pedindo provas da internauta que espalhou a notícia.>

Mas, a traição mais polêmica entre Bruna e Neymar aconteceu em 2023, no Dia dos Namorados. Na data comemorativa, o jogador encontrou a influenciadora Fernanda Campos no Dia dos Namorados, antes de celebrar a data com Bruna. Fernanda comprovou a situação por meio de vídeos e conversas entre os dois.>

As acusações se tornaram públicas e Neymar Jr. chegou a publicar em suas redes sociais um pedido de desculpas à namorada, assumindo o seu erro. "Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei", escreveu.>