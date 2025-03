PREVISÃO

Sensitiva Izadora prevê traição de Bruna Biancardi: 'Vejo os dois infiéis'

A cartomante afirmou que um familiar irá expor a situação para a imprensa em breve

As especulações de traição de Neymar viralizaram e levantaram comentários por toda a internet - mas há quem vá ainda além dos rumores de que ele teria se relacionado com garotas de programa. Para a Sensitiva Izadora, Bruna Biancardi, namorada do jogador, também trai no relacionamento. >