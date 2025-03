LESÃO

Em meio a polêmica, Neymar lamenta corte da Seleção: 'É triste'

Atacante acompanhou o elenco do Santos na vitória por 4x1 sobre o Coritiba em amistoso

Neymar se pronunciou após ser oficialmente cortado da Seleção Brasileira. O camisa 10 esteve com o elenco do Santos na vitória por 4x1 sobre o Coritiba, em um amistoso no último domingo (16), no Couto Pereira, e lamentou não poder defender a equipe nacional nos próximos compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Colômbia e Argentina.>