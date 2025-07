SAÚDE

Tocar recibos do comércio contamina o corpo com substância ligada ao câncer

Recibos de cartão: um perigo invisível para seu corpo? Descubra o que a ciência diz

O bisfenol A, ou BPA, é reconhecido como um desregulador endócrino, uma substância que imita hormônios naturais e interfere no funcionamento glandular. Essa ação pode desencadear uma série de problemas de saúde, de infertilidade a riscos de câncer.>

Antes associado principalmente a embalagens plásticas e latas de alimentos, o BPA mostra agora uma nova porta de entrada: o contato direto com papéis térmicos. Essa descoberta gera um alerta, sobretudo para quem trabalha com esses materiais diariamente.>

Como o Bisfenol A age

O BPA tem a capacidade de se comportar como o estrogênio, um hormônio feminino, dentro do organismo. Essa mimetização confunde o sistema endócrino, desequilibrando a secreção de outros hormônios essenciais para o metabolismo e reprodução.>

As consequências dessa desregulação são vastas e preocupantes. Pesquisas indicam que o BPA pode contribuir para o desenvolvimento de infertilidade, aumentar a predisposição a cânceres como os de próstata e mama, e até mesmo influenciar na obesidade.>

Estudo comprova a absorção

Uma pesquisa publicada no periódico Jama, realizada no Hospital Infantil Cincinnati, nos EUA, investigou a exposição ao BPA via papel térmico. Vinte e quatro voluntários participaram, segurando recibos por duas horas em diferentes condições.>