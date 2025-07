TENDÊNCIA

Por que cada vez mais pessoas estão usando roupas sem lavar por meses?

Entenda o movimento que está mudando a forma como cuidamos das nossas roupas

Uma tendência inovadora está fazendo as pessoas repensarem a frequência com que lavam suas roupas. Esse movimento crescente busca reduzir as lavagens para prolongar a vida útil das peças e, ao mesmo tempo, economizar recursos naturais essenciais. >