Truques caseiros: veja 6 formas de eliminar traças de livros e roupas

Descubra como afastar traças com ingredientes que você já tem em casa

Publicado em 26 de junho de 2025 às 16:00

Traças de roupa ou livros odeiam esses truques. Crédito: Imagem: Gregard Pallotta/Wikimedia Commons

As traças são mais do que apenas um incômodo doméstico — elas podem destruir livros, roupas e papéis importantes. Mas com alguns truques fáceis, é possível eliminá-las e manter sua casa livre desses invasores. >

Existem dois principais tipos de traças que infestam casas no Brasil. As que comem papel são da ordem Zygentoma e buscam o amido dos livros. Já as que atacam roupas são larvas de mariposas, da ordem Lepidoptera, que se alimentam da queratina dos tecidos.>

Esses insetos se escondem em rachaduras, armários úmidos e cantos escuros. Por isso, a identificação correta ajuda a aplicar a solução mais eficaz para cada caso.>

Vinagre espanta traças com facilidade

Um dos métodos mais eficientes para afastar traças é o uso de vinagre. Esse ácido comum na cozinha pode ser borrifado em cantos, frestas e ambientes úmidos, onde as traças costumam se esconder.>

Você pode usar um borrifador ou aplicar com pano ou esponja. Mas atenção: evite aplicar vinagre em superfícies de calcário ou mármore, que podem ser danificadas.>

Aroma de lavanda é um repelente natural

Se o cheiro de vinagre não agrada, outra opção é a lavanda. O aroma dessa flor é conhecido por ser repelente natural de traças, além de deixar o ambiente mais agradável.>

Use difusores com óleo essencial de lavanda ou produtos de limpeza com esse aroma. Isso cria uma barreira olfativa que ajuda a manter os insetos afastados dos seus cômodos.>

Arroz ajuda a controlar a umidade dos cômodos

Como traças se proliferam em ambientes úmidos, controlar a umidade é essencial. Espalhar tigelas com arroz cru pelos quartos ajuda a absorver o excesso de umidade do ar.>

Essa medida simples torna o local menos atrativo para traças e contribui para prevenir novas infestações. É uma alternativa prática e sem produtos químicos.>

Batata pode ser usada como armadilha de amido

Traças são atraídas por amido, e a batata é rica nessa substância. Para montar uma armadilha, corte uma batata e coloque dentro de um saco plástico aberto, próximo ao foco de traças.>

Depois de alguns dias, ao notar uma quantidade razoável de insetos dentro do saco, basta fechá-lo e descartá-lo fora de casa. Assim você elimina várias traças de uma vez.>

Bicarbonato com açúcar forma veneno natural

Outra armadilha eficaz combina bicarbonato de sódio com açúcar. Misture os dois em partes iguais e espalhe nos cantos dos cômodos infestados.>

O açúcar atrai os insetos, e o bicarbonato os mata ao ser ingerido. Essa solução simples elimina traças sem necessidade de produtos tóxicos ou inseticidas.>

Mel e papel manteiga formam armadilha pegajosa

Se quiser capturar traças sem matá-las, use uma armadilha pegajosa com mel. Basta espalhar um pouco de mel em papel manteiga e deixar no chão por alguns dias.>

As traças ficam presas no doce e podem ser descartadas junto com o papel. Lembre-se de jogar o material em um lixo externo, para garantir que não retornem.>

Previna a infestação com limpeza e ventilação

Manter os ambientes limpos, bem ventilados e com pouca umidade é a melhor forma de prevenir traças. Guarde roupas limpas e secas, evite acúmulo de papel e mantenha armários sempre arejados.>