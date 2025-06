LIMPEZA

Adeus, mofo: saiba como salvar seu banheiro gastando só 10 reais

Mofo no banheiro? Construtor revela segredos para acabar com ele gastando quase nada

Agência Correio

Publicado em 26 de junho de 2025 às 07:00

Revolucione a limpeza do seu banheiro: dicas baratas para eliminar o mofo de vez Crédito: Imagem gerada por IA

O mofo é um problema comum em banheiros, pois o ambiente quente e úmido cria as condições ideais para sua proliferação. Ele costuma se manifestar como manchas escuras em paredes, tetos e, principalmente, no rejunte, as linhas entre os azulejos. >

Além do aspecto desagradável, o mofo pode ser prejudicial à saúde se não for combatido. A boa notícia é que existem soluções simples e baratas para prevenir seu aparecimento e manter o banheiro sempre limpo, com uma aparência renovada.>

Mofo no banheiro: aprenda a limpar 1 de 3

Segundo Paul Reid, proprietário de uma loja de construção, o rejunte exige atenção especial. Ele explicou ao jornal The Sun que “se ele estiver rachado, a água penetra e causa danos, o que leva ao aparecimento de mofo e umidade”. A integridade do rejunte é crucial.>

Refazer o rejunte ou trocar os azulejos pode ser um investimento alto. Por isso, a manutenção preventiva é a melhor estratégia para evitar gastos desnecessários e garantir a longevidade do seu banheiro.>

Custos de reparo: evite gastos altos!

Conforme dados de uma plataforma do setor de construção, o custo médio para refazer o rejunte de um banheiro gira em torno de R$ 2,4 mil. Já para instalar azulejos no piso e nas paredes, o valor pode superar os R$ 4,5 mil.>

Para que você não precise gastar tanto, Paul compartilhou dicas econômicas para manter o mofo afastado e o brilho dos azulejos em dia. Com pouco investimento, você garante a beleza e a salubridade do seu banheiro.>

1. Use bicarbonato de sódio

O método mais simples para limpar o rejunte e combater o mofo é usar uma pasta caseira de bicarbonato de sódio. Paul sugere que a limpeza seja feita a cada poucas semanas ou logo que a sujeira começar a acumular.>

Ele orienta: “Basta misturar duas partes de bicarbonato com uma parte de água e aplicar com uma escova de dentes”. Em seguida, “Deixe agir por 20 minutos, depois esfregue e enxágue”. Esse processo é simples e muito eficaz.>

Além de sua eficácia na limpeza de rejuntes, o bicarbonato de sódio também é ótimo para remover manchas de carpete e eliminar odores de calçados. Sua versatilidade o torna um produto indispensável para diversos usos domésticos.>

2. Aposte no alvejante oxigenado

Uma alternativa potente é o alvejante oxigenado. Paul recomenda começar sempre pelo bicarbonato. Se não resolver, use o alvejante oxigenado e, apenas como último recurso, opte pelo alvejante com cloro, que é uma solução mais forte e exige cautela.>

3.Garanta a secagem do azulejo

A umidade excessiva é a grande vilã para o surgimento do mofo. Por isso, você deve secar todas as superfícies do banheiro após o banho, mesmo que a janela esteja aberta. A ventilação não substitui a secagem manual.>

Rejunte novo: quando é a hora?

Se todas as suas tentativas de limpeza falharem, pode ser o momento de rejuntar novamente o banheiro. Mas atenção: embora pareça uma tarefa fácil, o trabalho exige cuidado e precisão para evitar problemas futuros.>