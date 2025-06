COINCIDÊNCIA?

Tênis da Nike aparece em pintura de 1650 e detalhe intriga a internet

Detalhe viralizou nas redes e despertou debates entre historiadores e internautas

Agência Correio

Publicado em 26 de junho de 2025 às 06:00

Uma observadora atenta transformou uma pintura antiga em um fenômeno digital Crédito: via National Gallery, Londres

Um quadro do século XVII na National Gallery, em Londres, virou febre nas redes sociais de maneira inusitada. A responsável por essa reviravolta viral? Uma visitante com um olhar apurado que notou um detalhe "moderno" e bastante peculiar nos pés de um menino retratado na obra. >

Fiona Foskett, de 57 anos, estava com a filha Holly, de 23, quando percebeu o que parecia ser um par de tênis Nike nos pés do garoto na obra do mestre holandês Ferdinand Bol. A pintura é de 1650, enquanto a Nike só foi fundada mais de três séculos depois, em 1964.>

A pergunta de Fiona à filha — "Espere aí, ele está usando um par de tênis Nike?" — foi o ponto de partida. O logotipo branco no sapato, misteriosamente semelhante ao icônico "swoosh" da marca esportiva, acendeu a curiosidade e iniciou a discussão que rapidamente ganhou a internet.>

A descoberta que chocou a internet

O retrato mostra Frederick Sluysken, primo da esposa do artista, um menino de oito anos vestido com trajes típicos do século XVII, como jaqueta preta e meias castanhas. Entretanto, a semelhança do detalhe em suas botas com a famosa marca da Nike é inegável, gerando divertidas teorias.>

Essa inusitada percepção de um tênis "fora de época" rapidamente se espalhou online. Usuários das redes sociais começaram a compartilhar a imagem, com alguns até brincando sobre a possibilidade de o menino ser um "viajante do tempo" perdido no século XVII.>

A brincadeira da galeria

A própria National Gallery não ficou alheia ao fenômeno viral. Um porta-voz da instituição afirmou: "Ficamos impressionados com a repercussão", mostrando o impacto da descoberta de Fiona. A galeria, de forma divertida, decidiu entrar na onda da discussão digital.>

Em um tweet bem-humorado, a instituição desafiou o público: "Consegue identificar o detalhe 'moderno' nos sapatos do menino?". Essa atitude reforça a popularidade do caso e a capacidade da arte de se conectar com as novas gerações por meio de mistérios curiosos.>

O garoto do quadro: Frederick Sluysken

Apesar de toda a atenção se voltar para o peculiar calçado, o protagonista da pintura é Frederick Sluysken. Ele é o primo da esposa de Ferdinand Bol, o renomado artista holandês que assina a obra de 1650. O menino acabou se tornando o centro de um dos maiores enigmas artísticos do momento.>