MÁ PERFORMANCE?

Wanessa Camargo é criticada após estreia no Dança dos Famosos: ‘Nunca vai ser uma Sandy’

Artista ainda teve o talento preterido por ser filha de um cantor de sertanejo famoso

Felipe Sena

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 20:55

Wanessa Camargo fez estreia no Dança dos Famosos Crédito: Reprodução | Instagram

O Dança dos Famosos estreou no Domingão com Huck no último domingo (11). Um dos quadros mais clássicos do Domingão sempre gera vários memes e burburinho sobre os bastidores, e desta vez não seria diferente.

Wanessa Camargo 1 de 16

No entanto, desta vez, de maneira diferente. A equipe de redes sociais do programa usou a criatividade para criar conteúdos com a reação dos participantes do quadro aos tweets.

Entre os comentários mais pesados esteve o de um internauta que comparou a cantora Wanessa Camargo com Sandy. O usuário do X, antigo Twitter, afirmou que a artista se submeter a participar do quadro é um reflexo da “decadência” de sua carreira.

“Isso só mostra a decadência dela na carreira musical e comprova que não tem nenhum talento, vivendo sempre a sombra do pai e jamais chegando perto de ser uma Sandy”, dizia o comentário. A comparação entre as duas artistas acontece desde quando as cantoras começaram a fazer sucesso em carreira solo no início dos anos 2000,.

Apesar do comentário, Wanessa não deixou se abater e respondeu: “Se está no Dança dos Famosos é decadência, eu quero continuar assim”, disse aos risos e animada pela participação no Domingão.

Outros famosos também responderam a comentários publicados no X. Gracyanne chegou a rir com um comentário sobre as piadas que têm sido feitas sobre sua alimentação, que tem 30 ovos por dia.