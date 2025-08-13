Wanessa Camargo é criticada após estreia no Dança dos Famosos: ‘Nunca vai ser uma Sandy’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
13 de agosto de 2025
O Dança dos Famosos estreou no Domingão com Huck no último domingo (11). Um dos quadros mais clássicos do Domingão sempre gera vários memes e burburinho sobre os bastidores, e desta vez não seria diferente.
Wanessa Camargo
No entanto, desta vez, de maneira diferente. A equipe de redes sociais do programa usou a criatividade para criar conteúdos com a reação dos participantes do quadro aos tweets.
Entre os comentários mais pesados esteve o de um internauta que comparou a cantora Wanessa Camargo com Sandy. O usuário do X, antigo Twitter, afirmou que a artista se submeter a participar do quadro é um reflexo da “decadência” de sua carreira.
“Isso só mostra a decadência dela na carreira musical e comprova que não tem nenhum talento, vivendo sempre a sombra do pai e jamais chegando perto de ser uma Sandy”, dizia o comentário. A comparação entre as duas artistas acontece desde quando as cantoras começaram a fazer sucesso em carreira solo no início dos anos 2000,.
Apesar do comentário, Wanessa não deixou se abater e respondeu: “Se está no Dança dos Famosos é decadência, eu quero continuar assim”, disse aos risos e animada pela participação no Domingão.
Outros famosos também responderam a comentários publicados no X. Gracyanne chegou a rir com um comentário sobre as piadas que têm sido feitas sobre sua alimentação, que tem 30 ovos por dia.
Já outros internautas chamaram o influenciador Álvaro de “forçado”, reclamaram da falta de molejo do cantor sertanejo Luan Pereira. Também solicitaram que pronunciem o nome do ator Silvero Pereira corretamente, além de afirmarem que Nicole Bahls é uma boa participante “para atualizar seu acervo de meme” nas redes.