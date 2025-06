PROBLEMÁTICO

O deserto virou lixão de roupas: as imagens chocantes que o mundo ignora

Entenda como o poliéster e os microplásticos estão ameaçando a saúde ambiental e humana no Atacama

O deserto do Atacama enfrenta uma grave crise ambiental, pois montanhas de roupas descartadas se acumulam, transformando a paisagem em um grande aterro a céu aberto. Esta realidade, além de visualmente impactante, gera sérias consequências para a saúde do ecossistema local. >

A moda rápida, uma das indústrias mais poluentes do mundo, tem seu impacto amplificado no Atacama. Muitas das peças abandonadas são feitas de poliéster, um material resistente que leva impressionantes 200 anos para se decompor completamente na natureza.>

Os perigos invisíveis da decomposição

Fumaça tóxica e doenças respiratórias

Um ecossistema sob ameaça

O impacto ambiental no deserto do Atacama é multifacetado. A contaminação por microplásticos altera a composição do solo e afeta a flora e fauna, enquanto a poluição do ar compromete a saúde humana. É um ciclo de degradação que desafia a sustentabilidade e a preservação dessa região única.>