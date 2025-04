FAMOSOS

Ator que viveu Beiçola em 'A Grande Família' chora ao se mudar para Retiro dos Artistas

Ele tem histórico de dívidas e recebeu ajuda de Marieta Severo

O ator Marcos Oliveira, de 68 anos, finalmente se mudou para o Retiro dos Artistas. O ator, que interpretou o personagem Beiçola, no seriado A Grande Família, da Globo, ficou emocionado durante a chegada ao local, nesta quinta-feira (10).>

Em seu perfil no Instagram, o ator mostrou mais detalhes de sua nova casa. “Gente, estou de casa nova. Gratidão, Retiro dos Artistas, Marieta Severo, Rose Scalco, Tata Werneck e todos e todas que me ajudaram até aqui. Agora posso dormir tranquilo, seguro, com a Lolita, a minha filha de 4 patas. Feliz por saber que a Mel e a Preta, minhas filhas mais velhas, estarão bem também e num espaço bom e feliz para elas onde sempre poderei visitar”, escreveu ele.>