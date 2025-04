CANSADA

Atriz desabafa e diz que teve autoestima afetada após ataques: 'Não cabe na tela do celular'

Ela também reclamou da frequente comparação com o corpo da mãe: 'doentio'

Fernanda Varela

Publicado em 10 de abril de 2025 às 21:20

Giulia Costa Crédito: Reprodução

A atriz Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, fez um forte desabafo sobre sua aparência. Ela, que frequentemente é comparada à mãe, admitiu que tem dificuldade de se achar bonita, principalmente porque é alvo de ataques com frequência.>

"Não entendo porque julgam e não consigo me achar linda talvez porque me julgam tanto", disse a ex-Malhação. "Cada um tem sua forma de enxergar, mas precisamos tomar cuidado com essa era de filtros, harmonizações, procedimentos estéticos, não sou contra, mas precisa fazer com medida", respondeu a atriz.>

Giulia leu ainda algumas das críticas que recebe por causa da sua aparência. "Não cabe na tela do celular", leu ela. "Vendo a foto de perfil dessa mulher que deve ter uns 40, 50 anos, ela está na imagem com a filha ou filho, sei lá, fico me perguntando como ela agiria se alguém fizesse um comentário desse pra filha dela? Tacasse esse hate... Certeza de que ela não iria gostar...", afirmou Giulia.>

Ela completou: "A Internet é um lugar que pode ser muito ruim e pode fazer a gente ficar amarrada em vários padrões, expectativas, então, sempre prezo que minhas redes sejam um ambiente de acolhimento">