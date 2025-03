NOVELAS

Filhos de Adriana Esteves e Helena Ranaldi estarão no remake de ‘Vale Tudo’

Felipe Ricca e Pedro Waddington posaram juntos na festa de lançamento da novela

De acordo com Zean Bravo, no Extra, Felipe, que interpretará o médico veterinário Carlos, é filho de Adriana Esteves e Marco Ricca. Já Pedro, que dará vida a Tiago, neto de Odete Roitman (Débora Bloch), é herdeiro de Helena Ranaldi e do diretor Ricardo Waddington.>

No embate entre Heleninha e Marco Aurélio, ele está sempre do lado da mãe e não se identifica nem um pouco com os valores e hábitos do pai, que vê como carrasco. Inseguro e romântico, procura “a pessoa certa”.>