Enquete BBB 25: Guilherme, Renata ou Delma, quem deve ser eliminado no Paredão?

Eliminação acontecerá já nesta terça-feira (15)

Já está aberta mais uma votação para eliminar o 19º participante da casa mais vigiada do Brasil. Estão neste Paredão Guilherme, Renata e Delma.>

A eliminação acontece na terça-feira (15), e só restarão cinco pessoas na casa. O BBB 25 terá sua final disputada no dia 22 de abril.>

Após a surpreendente eliminação de Vinícius, já foi feita mais uma prova do líder, desta vez em duplas. Disputaram Diego Hypólito e Vitória Strada, Delma e Guilherme, e João Pedro e Renata. A dançarina e o goiano fizeram o melhor tempo e avançaram à etapa final. No duelo final, o gêmeo levou a melhor e se consagrou líder, colocando a cearense e dona Delma no VIP.>