APOSTA DE AUDIÊNCIA

Silvia Abravanel alfineta chegada de Boninho ao SBT: 'Não é salvador da pátria'

Comunicadora deu opiniões sinceras sobre novos programas da emissora levados por diretor

A herdeira de Silvio Santos, Silvia Abravanel, aproveitou a participação no programa Selfie Service, nesta segunda-feira (24), para opinar sobre a chegada de J. B. Oliveira, o Boninho, no SBT. O diretor levará para a emissora o The Voice Brasil, antigo programa da Globo, que está sendo apontado como uma tática para alavancar a audiência. >

"Eu acho legal, tudo é super válido. Mas não acho que ele vai ser o salvador da pátria, ninguém vai ser", disparou Silvia no programa de Lucas Selfie no YouTube. >

A comunicadora também destacou que o SBT deveria ter apostado em uma personalidade com cara nova que tenha força na internet e também na TV. "Ele vai ter que vir pro SBT e trazer inovação, não mais do mesmo. Então, ele tem que trazer coisas novas. The Voice para mim é mais do mesmo. É a minha opinião", acrescentou. >