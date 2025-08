REALITY SHOW

Rodrigo Faro revela que quebrou promessa para participar da Dança dos Famosos: 'Eu jurei'

Fora da Record, apresentador surpreendeu ao aceitar convite de Luciano Huck

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 12:20

Rodrigo Faro

Após mais de uma década fora da TV Globo, Rodrigo Faro está de volta ao canal que o lançou. O apresentador foi oficialmente anunciado no último domingo (03) como um dos participantes da nova temporada da Dança dos Famosos, tradicional quadro exibido no Domingão com Huck. A novidade pegou muitos telespectadores de surpresa, especialmente por marcar um retorno simbólico à emissora onde começou sua carreira, após 16 anos como estrela da Record. >

Faro, que ficou conhecido pelo bordão “Dança, gatinho, dança!” durante sua fase como apresentador do Melhor do Brasil, revelou que precisou quebrar uma antiga promessa para aceitar o convite feito por Luciano Huck. “Eu jurei que depois do 'Dança Gatinho' eu nunca mais ia dançar. Mas a vida é feita de desafios. Quando recebi o convite, pensei: ‘Mais um desafio? Bora!’. A dança sempre fez parte da minha trajetória, não tinha como recusar”, disse ele em entrevista ao Gshow.>

O famoso quadro do "Dança Gatinho" nasceu de forma improvisada em 2009 e rapidamente se tornou um dos momentos mais esperados do Melhor do Brasil. Nele, Faro parava o programa sempre que um casal se beijava e aparecia caracterizado como celebridades da música pop, como Beyoncé, Michael Jackson, Anitta, Luan Santana e Lady Gaga, arrancando risadas e audiência.>

Mesmo com a bagagem artística, o apresentador de 50 anos confessou que a idade pode pesar. “Eu sou craque em imitar Michael, Beyoncé e Gaga, mas o problema agora são as dores! Tenho certeza de que vou arrasar na dança, mas o difícil vai ser o dia seguinte”, brincou.>

A competição contará com 16 personalidades da música, TV, internet e esporte, que disputarão o troféu ao lado de bailarinos profissionais. Na primeira fase, eles se apresentam em grupos, mas nas semanas seguintes passam a competir em duplas. A cada domingo, um ritmo diferente é explorado, do forró ao tango, em apresentações eliminatórias.>

Elenco da "Dança dos Famosos 2025" 1 de 16

Confira os nomes confirmados no elenco: >

Rodrigo Faro (apresentador)



Fernanda Paes Leme (atriz e apresentadora)



Álvaro (influenciador)



Catia Fonseca (apresentadora)



David Junior (ator)



Gracyanne Barbosa (influenciadora fitness)



Wanessa Camargo (cantora)

Duda Santos (atriz)



MC Livinho (cantor)



Nicole Bahls (personalidade da mídia)



Luan Pereira (cantor)



Manu Bahtidão (cantora)



Richarlison (comentarista esportivo)



Allan Souza Lima (ator)



Silvero Pereira (ator)



Tereza Seiblitz (atriz)

>