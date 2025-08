DICAS

Veja como proteger seu sofá da bagunça e sujeira de crianças e animais

Medidas simples e práticas ajudam a preservar o estofado mesmo com a casa cheia e em clima de diversão

Com as férias escolares, a rotina da casa muda. A sala vira cinema, espaço de jogos, pista de dança e muito mais durante o recesso das crianças. >

E no centro dessa agitação está o sofá: usado como apoio para lanches, palco de brincadeiras e até cama para sonecas no meio do dia.>