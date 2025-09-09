Acesse sua conta
Velório de Angela Ro Ro terá cerimônia aberta para os fãs da artista nesta terça (9)

Artista morreu após complicações de saúde e enfrentava dificuldades financeiras nos últimos anos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 12:06

Angela Ro Ro
Angela Ro Ro Crédito: Alexandre Moreira/Divulgação

O Brasil se despede de uma de suas vozes mais marcantes. O velório da cantora e compositora Angela Ro Ro acontece nesta sexta-feira (9), no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Norte do Rio de Janeiro. A artista morreu na última segunda-feira (8), aos 75 anos, após uma parada cardíaca.

Nascida Angela Maria Diniz Gonsalves, a artista recebeu ainda na infância o apelido que a acompanharia para sempre: “Ro Ro”, uma referência à sua voz rouca e a risada característica. Com apenas cinco anos, começou a estudar piano clássico e, anos depois, teve sua vida transformada por encontros marcantes, como o que teve com o cineasta Glauber Rocha, na Itália. Ele a incentivou a seguir a música e chegou a indicá-la para participar do álbum Transa, de Caetano Veloso, em que tocou gaita.

Na década de 1970, Angela se firmou como um dos nomes mais originais da música brasileira, trazendo uma sonoridade que unia rock, MPB e letras intensas. Sua estreia em disco aconteceu em 1979, com sucessos como Amor, meu grande amor e Não há cabeça. A cantora também se destacou por sua coragem ao assumir publicamente sua homossexualidade em um período de forte conservadorismo.

Nos últimos anos, no entanto, enfrentou batalhas duras. Após uma traqueostomia em 2023, passou a conviver com limitações de saúde e dificuldades financeiras. Sem aposentadoria, vivia apenas com cerca de R$ 800 de direitos autorais e recorreu às redes sociais para pedir ajuda a fãs e amigos. Diversos artistas se mobilizaram em campanhas e shows beneficentes para apoiá-la.

A vida de Angela Ro Ro

Angela era conhecida por shows intensos, cheios de emoção e ironia por Reprodução
Aos 5 anos, já estudava piano clássico e se inspirava em Elis, Maysa e Ella Fitzgerald por Reprodução
Tocou gaita no álbum Transa de Caetano Veloso, ampliando sua visibilidade por Reprodução
Com sua voz única e estilo autêntico, Angela se tornou referência da música brasileira por Reprodução
Zizi Possi e Angela Ro Ro, apontadas como casal pela impressa da época por Reprodução
Seus romances e experiências pessoais influenciaram letras intensas e profundas por Reprodução
Capa do álbum de Angela Ro Ro "Escândalo!" por Reprodução
Jonal da época fala sobre suposta briga entre Zizi Posse e Angela Ro Ro por Reprodução/Facebook
Álbum homônimo e o clássico Amor, Meu Grande Amor lançam Angela na MPB por Reprodução
Maria Bethânia, Angela Ro Ro e Alcione por Reprodução
Angela Ro Ro deixa um legado que atravessa gerações e continua inspirando artistas por Reprodução
1 de 11
Angela era conhecida por shows intensos, cheios de emoção e ironia por Reprodução

Angela estava internada no Hospital Silvestre, na Zona Sul do Rio, desde junho, quando foi diagnosticada com problemas renais e uma infecção pulmonar. Segundo o advogado Carlos Eduardo Campista de Lyrio, que acompanhava seu tratamento, uma infecção hospitalar agravou o quadro de saúde e levou à morte da cantora.

Aos 75 anos, Angela Ro Ro deixa um legado que atravessa gerações. Dona de uma voz rouca inconfundível e de letras que marcaram a MPB e o rock nacional, a artista será lembrada por sua autenticidade e coragem. Ela completaria 76 anos no dia 5 de dezembro.

Velório de Angela Ro Ro ocorre nesta sexta-feira (9)
Velório de Angela Ro Ro ocorre nesta sexta-feira (9) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

