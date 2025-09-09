NOVELA DAS 6

Reviravolta de Candinho e Samir marca 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (9)

Confira os principais acontecimentos que prometem movimentar a trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 05:00

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta terça-feira (09) de Êta Mundo Melhor! traz reviravoltas, confrontos e decisões que vão abalar os personagens da trama das 6 na TV Globo. Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, a novela continua a prender a atenção do público com intrigas e surpresas.

Candinho tenta convencer Samir a aceitar a presença de Aderbal e Marilda, enquanto Estela recebe apoio de Celso diante de uma situação delicada. Zulma jura vingança contra Celso, enquanto Asdrúbal começa a desconfiar das intenções de Olga.

Medeia descobre que Zé dos Porcos viajou para São Paulo atrás de Candinho, aumentando a tensão na trama. Olímpia confronta Lauro em busca de respostas, e Sabiá mantém Ernesto sob vigilância, que precisa passar a noite no hospital.

Ainda no capítulo, Estela revela a Celso que seu antigo amor está no hospital, e Aderbal e Marilda recebem Samir, dando início a novos conflitos e momentos de emoção.