Como Caetano Veloso deu primeiro empurrão na carreira de Angela Ro Ro

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 23:46
Muito antes de se tornar um dos nomes mais marcantes da MPB, Angela Ro Ro viveu uma temporada na Europa no início dos anos 1970. A cantora, que morreu nesta segunda-feira (8/9), aos 75 anos, passou por Roma e se estabeleceu em Londres, onde chegou a trabalhar como faxineira em um hospital.
Filha de pai baiano, tinha contato próximo com Glauber Rocha, expoente do Cinema Novo, que foi quem a apresentou a Caetano Veloso durante o período em que o cantor estava exilado pela ditadura militar.
