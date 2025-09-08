Acesse sua conta
Como Caetano Veloso deu primeiro empurrão na carreira de Angela Ro Ro

Angela Ro Ro, que morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, conheceu Caetano Veloso nos anos 1970, durante o exílio do cantor

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 23:46

Angela Ro Ro e Caetano
Angela Ro Ro e Caetano Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Muito antes de se tornar um dos nomes mais marcantes da MPB, Angela Ro Ro viveu uma temporada na Europa no início dos anos 1970. A cantora, que morreu nesta segunda-feira (8/9), aos 75 anos, passou por Roma e se estabeleceu em Londres, onde chegou a trabalhar como faxineira em um hospital.

Filha de pai baiano, tinha contato próximo com Glauber Rocha, expoente do Cinema Novo, que foi quem a apresentou a Caetano Veloso durante o período em que o cantor estava exilado pela ditadura militar.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

