Ciclista morre em acidente após ser atropelado por caminhão em estrada da Bahia

Caso foi registrado na BR-116

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:23

Ciclista foi atingido por caminhão Crédito: Reprodução

Um homem identificado apenas como Éder morreu na manhã desta terça-feira (14) após ser atropelado por um caminhão enquanto pedalava pela BR-116, no trecho que corta o município de Planalto, no sudoeste da Bahia.

O acidente aconteceu por volta das 6h30, nas proximidades do km 775 da rodovia federal. De acordo com informações iniciais, a vítima seguia de bicicleta quando foi atingido por um caminhão que trafegava no mesmo sentido.

PRF registrou o acidente em estrada da Bahia


As circunstâncias exatas do atropelamento ainda são desconhecidas, mas, com o impacto, o ciclista morreu no local antes da chegada das equipes de socorro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e precisou interditar a via de maneira parcial.

A interdição deixou a pista lenta por cerca de duas horas. O motorista do caminhão ainda não foi localizado, já que fugiu sem prestar socorro. O corpo de Éder foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista.

Tags:

Crime Acidente

