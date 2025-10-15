Ciclista morre em acidente após ser atropelado por caminhão em estrada da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:23
Um homem identificado apenas como Éder morreu na manhã desta terça-feira (14) após ser atropelado por um caminhão enquanto pedalava pela BR-116, no trecho que corta o município de Planalto, no sudoeste da Bahia.
O acidente aconteceu por volta das 6h30, nas proximidades do km 775 da rodovia federal. De acordo com informações iniciais, a vítima seguia de bicicleta quando foi atingido por um caminhão que trafegava no mesmo sentido.
PRF registrou o acidente em estrada da Bahia
As circunstâncias exatas do atropelamento ainda são desconhecidas, mas, com o impacto, o ciclista morreu no local antes da chegada das equipes de socorro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e precisou interditar a via de maneira parcial.
A interdição deixou a pista lenta por cerca de duas horas. O motorista do caminhão ainda não foi localizado, já que fugiu sem prestar socorro. O corpo de Éder foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista.