POLÍCIA

Facção vira alvo de operação em paraísos turísticos da Bahia por tráfico e homicídios

Operação Península foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (15)

Wendel de Novais

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 09:16

Operação acontece em Maraú, Camamu e Itacaré Crédito: Polícia Federal

Integrantes de uma facção investigados pelos crimes de tráfico de drogas e armas e homicídios viraram alvos de uma operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (15) nos municípios de Maraú, Camamu e Itacaré, no sul da Bahia.

As ações são parte da Operação Península, que é voltada ao combate das atividades criminosas de uma facção que atua na região. Ao todo, estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva.

Operação acontece em Maraú, Camamu e Itacaré 1 de 7

Os mandados da Vara Criminal de Itacaré têm o objetivo de prender suspeitos, apreender armas, drogas e outros materiais ilícitos, além de reunir provas que possam fortalecer as investigações e identificar novos integrantes do grupo criminoso.

A operação é resultado de investigações iniciadas pela Delegacia da Polícia Civil de Maraú e tem como foco a desarticulação da facção que atua de forma violenta e articulada no sul baiano.