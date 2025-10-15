Facção vira alvo de operação em paraísos turísticos da Bahia por tráfico e homicídios

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 09:16
Integrantes de uma facção investigados pelos crimes de tráfico de drogas e armas e homicídios viraram alvos de uma operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (15) nos municípios de Maraú, Camamu e Itacaré, no sul da Bahia.
As ações são parte da Operação Península, que é voltada ao combate das atividades criminosas de uma facção que atua na região. Ao todo, estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva.
Operação acontece em Maraú, Camamu e Itacaré
Os mandados da Vara Criminal de Itacaré têm o objetivo de prender suspeitos, apreender armas, drogas e outros materiais ilícitos, além de reunir provas que possam fortalecer as investigações e identificar novos integrantes do grupo criminoso.
A operação é resultado de investigações iniciadas pela Delegacia da Polícia Civil de Maraú e tem como foco a desarticulação da facção que atua de forma violenta e articulada no sul baiano.
Todo o material apreendido será analisado pela delegacia responsável e pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/Ilhéus), que também conduz as investigações em andamento.