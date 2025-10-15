CRIME

Homem é preso após ser flagrado em vídeo agredindo ex-companheira na Bahia

Caso foi registrado em Pindobaçu, no norte da Bahia

Wendel de Novais

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 08:01

Agressão foi flagrada e suspeito foi preso Crédito: Reprodução

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na última segunda-feira (13) após ser flagrado agredindo violentamente a ex-companheira na zona rural de Pindobaçu, no norte da Bahia.

As agressões foram registradas em vídeo, que circulou nas redes sociais e causou grande repercussão. Nas imagens, o suspeito aparece desferindo diversos golpes na cabeça da vítima e a jogando no chão, próximo à casa onde ela mora.

Ao ser detido, o agressor confessou o crime à Polícia Civil. Segundo ele, o ataque foi motivado por ciúmes. O homem também relatou que chegou a atirar uma pedra contra a mulher durante o episódio de violência.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital municipal de Pindobaçu com ferimentos na cabeça e vários hematomas pelo corpo. Ela recebeu atendimento médico, levou alguns pontos e já teve alta.