Homem é preso após ser flagrado em vídeo agredindo ex-companheira na Bahia

Caso foi registrado em Pindobaçu, no norte da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 08:01

Agressão foi flagrada e suspeito foi preso
Agressão foi flagrada e suspeito foi preso Crédito: Reprodução

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na última segunda-feira (13) após ser flagrado agredindo violentamente a ex-companheira na zona rural de Pindobaçu, no norte da Bahia.

As agressões foram registradas em vídeo, que circulou nas redes sociais e causou grande repercussão. Nas imagens, o suspeito aparece desferindo diversos golpes na cabeça da vítima e a jogando no chão, próximo à casa onde ela mora.

Agressão foi registrada em vídeo

Agressor foi flagrado  por Reprodução
Agressor foi flagrado  por Reprodução
Agressor foi flagrado por Reprodução
Agressor foi flagrado  por Reprodução
Agressor foi flagrado  por Reprodução
1 de 5
Agressor foi flagrado  por Reprodução

Ao ser detido, o agressor confessou o crime à Polícia Civil. Segundo ele, o ataque foi motivado por ciúmes. O homem também relatou que chegou a atirar uma pedra contra a mulher durante o episódio de violência.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital municipal de Pindobaçu com ferimentos na cabeça e vários hematomas pelo corpo. Ela recebeu atendimento médico, levou alguns pontos e já teve alta.

O suspeito, que não teve nome divulgado, passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado ao Conjunto Penal de Juazeiro. A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil, que investigam o caso como lesão corporal dolosa, com base na Lei Maria da Penha.

