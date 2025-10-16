Acesse sua conta
As cores e números que trazem sorte para cada signo nesta quinta-feira (16 de outubro)

Veja qual o amuleto especial para seu signo hoje

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia nesta quinta-feira, 16 de outubro, chega com um ar de harmonia e recomeço. As energias se estabilizam, abrindo espaço para clareza, inspiração e leveza. É um ótimo momento para se conectar com tudo que desperta prazer e equilíbrio - e a sorte de cada signo se manifesta por meio de cores e números que carregam significados únicos. Descubra o que vibra a seu favor hoje, de acordo com a previsão do site "Daily Astro".

Áries

Arianos sentem o impulso de agir com mais ternura e empatia hoje. A energia está voltada para encontrar o meio-termo entre o impulso e a sensatez, e isso traz resultados positivos. Um dia ideal para resolver algo com delicadeza e charme.

Cor da sorte: Rosa pastel

Número da sorte: 6

Touro

O signo de Touro vibra estabilidade e prazer nas pequenas coisas. É um bom momento para desacelerar, cuidar do ambiente e valorizar o que traz conforto. A sensação de segurança vem dos detalhes.

Cor da sorte: Verde terroso

Número da sorte: 4

Gêmeos

Geminianos estão radiantes e criativos, com ideias rápidas e cheias de humor. A leveza é o segredo para atrair sorte - quanto mais espontâneo, melhor o resultado. Use o poder da comunicação a seu favor.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 5

Câncer

Hoje o signo de Câncer encontra força na calma e no acolhimento. Momentos tranquilos, em casa ou com pessoas queridas, trazem boas energias e ajudam a restaurar o equilíbrio interno.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Leão

Leoninos brilham naturalmente e, hoje, essa luz se intensifica. A sorte chega quando você se expressa com autenticidade e generosidade. Confie no seu carisma, ele abre portas e corações.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 3

Virgem

Para o signo de Virgem, o dia favorece decisões conscientes e práticas. Organizar algo ou finalizar uma tarefa traz sensação de domínio e tranquilidade. Sua mente clara é seu maior amuleto.

Cor da sorte: Verde-floresta

Número da sorte: 7

Libra

Librianos estão no auge da sorte e do encanto. Tudo flui com naturalidade, e as pessoas ao redor percebem o seu brilho. Um elogio sincero pode marcar o dia e abrir caminhos inesperados.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 1

Escorpião

A energia de Escorpião hoje é magnética e transformadora. Você atrai intensidade e conexão profunda. O segredo é abraçar suas emoções e deixar o passado se dissolver.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 8

Sagitário

O dia traz entusiasmo e otimismo para os sagitarianos. Sua sorte cresce quando você compartilha boas ideias e inspira os outros. Espalhar alegria é, literalmente, multiplicar sorte.

Cor da sorte: Azul-real

Número da sorte: 9

Capricórnio

Capricornianos vivem um dia de reconhecimento e firmeza. A confiança que você transmite é admirada e pode gerar oportunidades inesperadas. A energia do sucesso está no ar.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 10

Aquário

Aquarianos se sentem inspirados e livres para pensar diferente. Uma nova ideia ou perspectiva pode abrir portas importantes. Hoje, a sorte vem do inesperado e do autêntico.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 11

Peixes

Piscianos sentem a maré da sensibilidade em equilíbrio. O dia favorece gestos gentis e momentos de introspecção. A empatia é seu maior canal de sorte e boas vibrações.

Cor da sorte: Verde-mar

Número da sorte: 12

