As cores e números que trazem sorte para cada signo nesta quinta-feira (16 de outubro)

Giuliana Mancini
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10:00
O dia nesta quinta-feira, 16 de outubro, chega com um ar de harmonia e recomeço. As energias se estabilizam, abrindo espaço para clareza, inspiração e leveza. É um ótimo momento para se conectar com tudo que desperta prazer e equilíbrio - e a sorte de cada signo se manifesta por meio de cores e números que carregam significados únicos. Descubra o que vibra a seu favor hoje, de acordo com a previsão do site "Daily Astro".
Arianos sentem o impulso de agir com mais ternura e empatia hoje. A energia está voltada para encontrar o meio-termo entre o impulso e a sensatez, e isso traz resultados positivos. Um dia ideal para resolver algo com delicadeza e charme.
Cor da sorte: Rosa pastel
Número da sorte: 6
O signo de Touro vibra estabilidade e prazer nas pequenas coisas. É um bom momento para desacelerar, cuidar do ambiente e valorizar o que traz conforto. A sensação de segurança vem dos detalhes.
Cor da sorte: Verde terroso
Número da sorte: 4
Geminianos estão radiantes e criativos, com ideias rápidas e cheias de humor. A leveza é o segredo para atrair sorte - quanto mais espontâneo, melhor o resultado. Use o poder da comunicação a seu favor.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 5
Hoje o signo de Câncer encontra força na calma e no acolhimento. Momentos tranquilos, em casa ou com pessoas queridas, trazem boas energias e ajudam a restaurar o equilíbrio interno.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 2
Leoninos brilham naturalmente e, hoje, essa luz se intensifica. A sorte chega quando você se expressa com autenticidade e generosidade. Confie no seu carisma, ele abre portas e corações.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 3
Para o signo de Virgem, o dia favorece decisões conscientes e práticas. Organizar algo ou finalizar uma tarefa traz sensação de domínio e tranquilidade. Sua mente clara é seu maior amuleto.
Cor da sorte: Verde-floresta
Número da sorte: 7
Librianos estão no auge da sorte e do encanto. Tudo flui com naturalidade, e as pessoas ao redor percebem o seu brilho. Um elogio sincero pode marcar o dia e abrir caminhos inesperados.
Cor da sorte: Lavanda
Número da sorte: 1
A energia de Escorpião hoje é magnética e transformadora. Você atrai intensidade e conexão profunda. O segredo é abraçar suas emoções e deixar o passado se dissolver.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 8
O dia traz entusiasmo e otimismo para os sagitarianos. Sua sorte cresce quando você compartilha boas ideias e inspira os outros. Espalhar alegria é, literalmente, multiplicar sorte.
Cor da sorte: Azul-real
Número da sorte: 9
Capricornianos vivem um dia de reconhecimento e firmeza. A confiança que você transmite é admirada e pode gerar oportunidades inesperadas. A energia do sucesso está no ar.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 10
Aquarianos se sentem inspirados e livres para pensar diferente. Uma nova ideia ou perspectiva pode abrir portas importantes. Hoje, a sorte vem do inesperado e do autêntico.
Cor da sorte: Turquesa
Número da sorte: 11
Piscianos sentem a maré da sensibilidade em equilíbrio. O dia favorece gestos gentis e momentos de introspecção. A empatia é seu maior canal de sorte e boas vibrações.
Cor da sorte: Verde-mar
Número da sorte: 12