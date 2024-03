EXCLUSIVO

Villa Global Education lança espaço dedicado à ciência da felicidade

Colégio inova e anuncia o Villa Happiness Center

Estúdio Correio

Publicado em 20 de março de 2024 às 11:13

Viviane Brito, CEO do Villa Global Education Crédito: Divulgação Villa

Já ouviu falar em um centro de estudos e práticas da felicidade? Com o propósito de formar pessoas fortes e felizes, preparadas para transformar suas vidas e o mundo, o Villa Global Education escolheu a data de hoje, 20 de março, Dia Internacional da Felicidade, para anunciar a criação do Villa Happiness Center, primeiro centro de estudos e práticas da Ciência da Felicidade instalado em uma escola privada.

A iniciativa representa um avanço significativo da escola em direção a uma educação integral, completa e significativa. Inspirado em exemplos espalhados pelo mundo, o projeto se destaca como pioneiro no Brasil.

O centro foi desenvolvido para tangibilizar o propósito organizacional do Villa de forma prática, com foco em potencializar o desenvolvimento da felicidade de alunos, famílias e colaboradores. O projeto segue tendências internacionais, combinando elementos físicos, emocionais, intelectuais, relacionais e espirituais, evidenciando a necessidade de nutrir esse estado interno positivo na escola.

O Villa Happiness Center representa mais um passo inovador em direção a uma educação integral, preparando os alunos não apenas intelectualmente, mas também emocionalmente para os desafios do futuro.

"Não é apenas uma adição, mas sim um catalisador, um lugar onde o propósito da escola se torna tangível, promovendo um ambiente que nutre não apenas o intelecto, mas também os corações e as almas de todos que fazem parte desta comunidade educacional" Viviane Brito CEO do Villa

"Tenho clareza de que traduzir os princípios da psicologia positiva nas práticas da escola requer alto investimento na formação de educadores, apela para um considerável esforço no alinhamento transversal de conteúdo, além de exigir esmerada gestão do currículo para não alienar o propósito e a missão da escola. Apesar disso, estou disposta a enfrentar o desafio de implantar a 'felicidade' no meu trabalho como educadora e na vida de meus alunos", aponta entusiasmada.

A escolha do Dia Internacional da Felicidade para o anúncio não foi por acaso. O marco foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas com o objetivo de fazer com que as pessoas percebam a importância da felicidade nas suas vidas.

As obras físicas para instalação do Villa Happiness Center já começaram nas unidades do colégio na Paralela e no Litoral Norte. O projeto começa a funcionar ainda este ano, com uma agenda semanal de atividades nesta primeira fase para a comunidade interna e, posteriormente, em uma segunda etapa, será aberto ao grande público.