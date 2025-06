INOVAÇÃO

Rede Axêgu e VCA Construtora anunciam parceria com Matheus & Kauan em movimento que reposiciona a segunda moradia no Brasil

Dupla sertaneja se torna embaixadora de formato inovador de moradia sazonal

O litoral baiano, conhecido por sua riqueza natural e simbólica, testemunha um novo capítulo em sua vocação turística. Em uma data que celebra os 15 anos de estrada da dupla Matheus & Kauan, a Rede Axêgu, em conjunto com a VCA Construtora, anuncia a entrada dos artistas como embaixadores de um modelo emergente de turismo residencial que vem ganhando força no Nordeste. >

Mais do que uma associação simbólica entre figuras públicas e uma marca, a parceria representa a consolidação de um formato inovador de moradia sazonal. A Rede Axêgu adota uma abordagem que permite ao proprietário usufruir da casa de praia de forma contínua, colocá-la em locação com suporte profissional ou trocá-la por estadias em outras unidades da rede. Trata-se de uma resposta estruturada a problemas recorrentes no setor, como o custo elevado de manutenção, a subutilização dos imóveis e a informalidade nas locações.>

O diferencial da proposta está na sua conexão com valores intangíveis, como o senso de comunidade, a hospitalidade calorosa e a flexibilidade, traços que dialogam diretamente com a cultura nordestina. Além disso, a iniciativa insere-se em um movimento mais amplo que incorpora pautas ligadas ao ESG e ao turismo regenerativo, promovendo uma presença responsável dos visitantes e estimulando o cuidado ativo com os destinos. É uma abordagem que valoriza o turismo-guardião, fortalecendo as economias locais e celebrando a simplicidade, o pertencimento e a identidade cultural que marcam o estilo de vida à beira-mar e do interior do Brasil.>