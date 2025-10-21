Acesse sua conta
Empresa de engenharia abre vagas de emprego e estágio em Salvador

Há oportunidades para cargos efetivos, temporários e estágio

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 08:43

Carteira de Trabalho/Emprego
Carteira de Trabalho/Emprego Crédito: Shutterstock

A empresa OR, empreendimento do Grupo Novonor, abriu 10 vagas de emprego em Salvador. Há oportunidades para cargos efetivos, temporários e estágio. As inscrições devem ser feitas no site oficial da organização.

As vagas são para assistente financeiro, auxiliar administrativo, auxiliar de vendas e supervisor de planejamento e custos. Já para estágio, as oportunidades são destinadas para estudantes das áreas de Arquitetura e Engenharia Civil.

Os funcionários da empresa terão direito a assistência médica e odontológica, previdência privada, vale-refeição ou alimentação (ou refeitório nas obras), Gympass e vale-transporte ou estacionamento, entre outros.

Lista de cargos oferecidos em Salvador:

Assistente Fiscal – Efetivo

Assistente de Recursos Humanos - Efetivo

Auxiliar Administrativo | Financeiro – Efetivo

Auxiliar de Vendas – Temporário

Estágio em Arquitetura | Desenvolvimento de Produto

Estágio em Engenharia Civil | Produção – Obra Legacy

Estágio em Engenharia Civil | Produção – Obra ONE Barra

Estágio em Engenharia Civil | Projetos

Estágio em Engenharia Civil | Comercial – Obra ONE Barra

Tags:

Bahia Salvador Emprego Estágio

