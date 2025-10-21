Empresa de engenharia abre vagas de emprego e estágio em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 08:43
A empresa OR, empreendimento do Grupo Novonor, abriu 10 vagas de emprego em Salvador. Há oportunidades para cargos efetivos, temporários e estágio. As inscrições devem ser feitas no site oficial da organização.
As vagas são para assistente financeiro, auxiliar administrativo, auxiliar de vendas e supervisor de planejamento e custos. Já para estágio, as oportunidades são destinadas para estudantes das áreas de Arquitetura e Engenharia Civil.
Os funcionários da empresa terão direito a assistência médica e odontológica, previdência privada, vale-refeição ou alimentação (ou refeitório nas obras), Gympass e vale-transporte ou estacionamento, entre outros.
Assistente Fiscal – Efetivo
Assistente de Recursos Humanos - Efetivo
Auxiliar Administrativo | Financeiro – Efetivo
Auxiliar de Vendas – Temporário
Estágio em Arquitetura | Desenvolvimento de Produto
Estágio em Engenharia Civil | Produção – Obra Legacy
Estágio em Engenharia Civil | Produção – Obra ONE Barra
Estágio em Engenharia Civil | Projetos
Estágio em Engenharia Civil | Comercial – Obra ONE Barra