Prefeitura anuncia concurso público com mais de 100 vagas e salários de até 13 mil

Inscrições podem ser feitas até 9 de novembro

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10:33

Prefeitura Municipal de Palestina
Prefeitura Municipal de Palestina

A Prefeitura de Palestina, em São Paulo, anunciou um concurso público com 127 vagas para todos os níveis de escolaridade e salários de até R$ 13 mil. As inscrições ficarão abertas do dia 20 de outubro até 9 de novembro, no site do IBGP Concursos, banca organizadora do certame.

Os profissionais devem exercer funções em jornadas de 20 a 44 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 1.577,69 a R$ 13.208,58.

Detalhes das vagas do concurso da Prefeitura de Palestina

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva e prova discursiva, previstas para o dia 30 de novembro deste ano, além de prova prática e prova de títulos para cargos da área da educação.

O concurso terá validade de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

