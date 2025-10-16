OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 136 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:08

Vagas são para Prefeitura de Vila Rica Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Vila Rica, no estado do Mato Grosso, tem concurso aberto com 136 vagas e salários iniciais de até R$ 7.562,89. As oportunidades são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições, que começam no dia 15 de outubro, seguem abertas até o dia 23 do mesmo mês.

O maior destaque do certame é a vaga para assistente social, que tem remuneração estabelecida em R$ 7.562,89 para 30 horas de trabalho semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da Império Assessoria e Concurso, responsável pela organização do certame. Além da prova objetiva, os candidatos de nível superior poderão passar por prova de títulos.