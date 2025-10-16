Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso público com 136 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:08

Vagas são para Prefeitura de Vila Rica Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Vila Rica, no estado do Mato Grosso, tem concurso aberto com 136 vagas e salários iniciais de até R$ 7.562,89. As oportunidades são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições, que começam no dia 15 de outubro, seguem abertas até o dia 23 do mesmo mês.

O maior destaque do certame é a vaga para assistente social, que tem remuneração estabelecida em R$ 7.562,89 para 30 horas de trabalho semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Prefeitura de Vila Rica

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 6
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da Império Assessoria e Concurso, responsável pela organização do certame. Além da prova objetiva, os candidatos de nível superior poderão passar por prova de títulos.

As taxas de inscrição variam entre R$ 30,00 para nível fundamental, R$ 40 para médio e R$ 60,00 para superior.

Leia mais

Imagem - Secretaria abre concurso público com 511 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

Secretaria abre concurso público com 511 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 200 vagas e salários iniciais de até R$ 4,7 mil

Prefeitura abre concurso público com 200 vagas e salários iniciais de até R$ 4,7 mil

Imagem - Instituto abre concurso público com 166 vagas e salários de até R$ 8,3 mil

Instituto abre concurso público com 166 vagas e salários de até R$ 8,3 mil

Tags:

Vagas Concurso Empregos

Mais recentes

Imagem - Leveros investe R$ 1,5 milhão em programa educacional que impulsiona a qualificação de autônomos

Leveros investe R$ 1,5 milhão em programa educacional que impulsiona a qualificação de autônomos
Imagem - Estágios IEL 2025: mais de 600 vagas abertas com bolsas de até R$ 2,8 mil

Estágios IEL 2025: mais de 600 vagas abertas com bolsas de até R$ 2,8 mil
Imagem - Inscrições para  maior evento de mineração da América Latina seguem abertas

Inscrições para  maior evento de mineração da América Latina seguem abertas

MAIS LIDAS

Imagem - 'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi
01

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
03

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas
04

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas