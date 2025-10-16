Prefeitura abre concurso público com 136 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:08
A Prefeitura de Vila Rica, no estado do Mato Grosso, tem concurso aberto com 136 vagas e salários iniciais de até R$ 7.562,89. As oportunidades são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições, que começam no dia 15 de outubro, seguem abertas até o dia 23 do mesmo mês.
O maior destaque do certame é a vaga para assistente social, que tem remuneração estabelecida em R$ 7.562,89 para 30 horas de trabalho semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:
Prefeitura de Vila Rica
Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da Império Assessoria e Concurso, responsável pela organização do certame. Além da prova objetiva, os candidatos de nível superior poderão passar por prova de títulos.
As taxas de inscrição variam entre R$ 30,00 para nível fundamental, R$ 40 para médio e R$ 60,00 para superior.