EMPREGOS E SOLUÇÕES

Inscrições para maior evento de mineração da América Latina seguem abertas

Credenciamento prévio é necessário para acesso às atividades do evento

Carmen Vasconcelos

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:38

O evento oferece diferentes modalidades de participação: o acesso à feira internacional de negócios é gratuito, mediante inscrição, enquanto a participação no congresso e nos minicursos requer inscrição paga Crédito: Divulgação

Seguem abertas as inscrições para a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração - EXPOSIBRAM 2025, que acontece de 27 a 30 de outubro, no Centro de Convenções Salvador. O evento oferece diferentes modalidades de participação: o acesso à feira internacional de negócios é gratuito, mediante inscrição, enquanto a participação no congresso e nos minicursos requer inscrição paga.

Com previsão de receber cerca de 30 mil participantes em Salvador, a EXPOSIBRAM 2025 é organizada pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e reunirá as maiores mineradoras em atuação no Brasil e no mundo, fornecedores de equipamentos e tecnologia, universidades, autoridades, entidades de classe e representantes de comunidades nacionais e internacionais. A programação do Congresso Brasileiro de Mineração abordará temas como inovação, ESG, mineração em novas fronteiras, diversidade, inclusão, responsabilidade social e ambiental, e muito mais. A programação completa do evento e as inscrições podem ser conferidas aqui: https://exposibram2025.ibram.org.br/