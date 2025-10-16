EMPREGOS E SOLUÇÕES

Leveros investe R$ 1,5 milhão em programa educacional que impulsiona a qualificação de autônomos

Acelerando a profissionalização do setor de climatização, iniciativa já alcança milhares de participantes em parceria com a G4 Educação.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 15:11

O programa é totalmente gratuito e tem como objetivo a transformação de autônomos em empresários Crédito: Divulgação

Iniciativa atua na promoção e transformação de autônomos em empresários, elevando a qualidade técnica e combatendo a informalidade no mercado de climatização.

Lançado com um investimento inicial de R$ 1,5 milhão, o Programa Educacional Acelerar Leveros já mostra resultados concretos na missão de profissionalizar o setor de climatização no Brasil. Em pouco mais de um mês após o início das aulas, a iniciativa contabiliza mais de 1.700 participantes cadastrados, que já iniciaram os estudos a partir dos conteúdos organizados especialmente para cada perfil.

A iniciativa, desenvolvida em parceria com a G4 Educação, tem como foco capacitar instaladores e prestadores de serviço, promovendo uma virada de chave na realidade de milhares de profissionais que atuam, em sua maioria, de forma informal e sem acesso à formação adequada. Com conteúdo totalmente on-line, a capacitação permite que os alunos avancem no próprio ritmo, conciliando estudos com a rotina de trabalho.

Além do programa educacional, a instituição também comemora os resultados do Clube Leveros, plataforma de relacionamento e fidelização voltada para instaladores e técnicos. O aplicativo já soma 2.547 downloads, 2.471 usuários ativos e mais de 24 mil interações com conteúdos, demonstrando alto engajamento e interesse por parte dos profissionais. “O Acelerar já começa a transformar a realidade dos participantes. Nosso objetivo é ir além da capacitação técnica: queremos formar empreendedores preparados, conscientes da importância da formalização, da gestão eficiente do próprio negócio e da entrega de um serviço de qualidade superior”, afirma Tiziano Filho, CEO do Grupo Leveros.

A atuação da Leveros vem ao encontro de um desafio real do setor. Segundo dados da Profiz, 70% dos prestadores de serviço atuam na informalidade, o que dificulta o acesso a crédito, credenciamentos e oportunidades de crescimento. Além disso, mais da metade das reclamações nas centrais de atendimento das fabricantes está relacionada à execução técnica dos serviços, e não ao produto em si, o que evidencia a necessidade urgente de qualificação.

