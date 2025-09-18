Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Advogado se nega a assinar termo para dizer a verdade em depoimento

De acordo com a PF, Nelson Wilians teria envolvimento em transações ilícitas com um dos beneficiários das fraudes do INSS

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 19:30

Advogado Nelson Wilians se manteve em silêncio no depoimento
Advogado Nelson Wilians se manteve em silêncio no depoimento Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

Alvo de operação da Polícia Federal (PF) por suspeita de participação nas fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o advogado Nelson Wilians se negou a assinar o termo no qual se comprometeria a dizer a verdade em seu depoimento à CPMI do INSS, que aconteceu nesta quinta-feira (18).

De acordo com a investigação da PF, ele teria envolvimento em transações ilícitas com o empresário Maurício Camisotti que é apontado como um dos beneficiários finais dos descontos ilícitos a aposentados.

Wilians conseguiu um habeas corpus deferido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Nunes Marques, que lhe permitiu ficar em silêncio durante o depoimento. Ainda assim, o senador Carlos Viana (Podemos-MG) perguntou se ele gostaria de prestar o compromisso voluntariamente, mas o advogado se negou.

"Este que aqui está, assim como todos, abomina o que aconteceu. É abominação. Lesar um aposentado já é, por si só, um crime gravíssimo, um aposentado", afirmou Nelson Wilians. Em seguida, disse que usaria o seu direito de ficar em silêncio.

Antes de se negar a responder, ainda na sua apresentação, o advogado falou que não conhece Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido como "Careca do INSS", mas revelou que tem relação de amizade com Camisotti, que foi seu cliente. Wilians movimentou R$ 4,3 bilhões em operações suspeitas entre 2019 e 2023, de acordo com relatórios de inteligência financeira.

Ainda segundo a PF, declarações públicas dadas pelo advogado após serem divulgadas informações de transações entre ele e Camisotti acabaram colocando-o sob suspeita. "As justificativas apresentadas variam entre alegadas operações imobiliárias - inexistentes nos bancos de dados oficiais - e supostos honorários adiantados, os quais não foram identificados nas contas pessoais ou empresariais de ambos", aponta a investigação.

Após o depoimento, o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL), revelou que Wilians sai como um “provável investigado”. "As suas respostas evasivas mostram uma ausência de explicação sobre coisas simples. [...] Chega aqui como uma testemunha e sai daqui como um provável investigado pela CPMI. Não havia razão para, em muitas das perguntas, ele ter como resposta esse silêncio. O silêncio dele falou muito alto", afirmou Gaspar.

Leia mais

Imagem - PF prende 'Careca do INSS' em operação contra fraudes milionárias em aposentadorias

PF prende 'Careca do INSS' em operação contra fraudes milionárias em aposentadorias

Imagem - Gerentes  de banco e servidores são alvos em operação que investiga fraudes de R$ 30 milhões no INSS

Gerentes  de banco e servidores são alvos em operação que investiga fraudes de R$ 30 milhões no INSS

Imagem - Funcionária do 'Careca do INSS' revela como funcionava SAC das fraudes

Funcionária do 'Careca do INSS' revela como funcionava SAC das fraudes

Mais recentes

Imagem - Pai de homem que deu 61 socos em namorada ameaça vereadora

Pai de homem que deu 61 socos em namorada ameaça vereadora
Imagem - Motorista de aplicativo é agredido e ameaçado por passageiro com facão

Motorista de aplicativo é agredido e ameaçado por passageiro com facão
Imagem - Resultado da Quina 6830, desta quinta-feira (18)

Resultado da Quina 6830, desta quinta-feira (18)

MAIS LIDAS

Imagem - Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades
01

Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades

Imagem - BYD e metalúrgicos fecham acordo para reajuste de salários em Camaçari; veja valores
02

BYD e metalúrgicos fecham acordo para reajuste de salários em Camaçari; veja valores

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
03

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação

Imagem - Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato
04

Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato