PF prende 'Careca do INSS' em operação contra fraudes milionárias em aposentadorias

Sócio dele também foi preso na ação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 07:37

Careca do INSS
Careca do INSS Crédito: Reprodução

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (12) uma nova etapa da Operação Sem Desconto, que apura um dos maiores esquemas de fraudes já identificados contra o sistema previdenciário brasileiro. Foram presos o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e seu sócio Maurício Camisotti. A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao todo, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 13 ordens de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal. De acordo com a corporação, os investigados responderão por “impedimento ou embaraço de investigação de organização criminosa, dilapidação e ocultação de patrimônio, além da possível obstrução da investigação por parte de alguns investigados”.

As investigações apontam que Antunes atuava como lobista e articulador do esquema, enquanto Camisotti era sócio oculto de uma das entidades e beneficiário direto. Associações de fachada eram usadas para cadastrar aposentados de forma fraudulenta, por meio de assinaturas falsas, e realizar descontos indevidos nos benefícios.

Segundo a PF, empresas ligadas a Antunes recebiam valores desviados das associações e repassavam o dinheiro a pessoas ligadas às entidades ou a servidores do INSS. Documentos da investigação mostram que o empresário movimentou R$ 12,2 milhões em apenas 129 dias. Ao todo, ele teria recebido R$ 53 milhões dessas associações, sendo que mais de R$ 9 milhões seguiram diretamente para nomes vinculados ao instituto.

Um dos pontos levantados pelos investigadores é que Antunes fazia “repasses no mesmo dia do recebimento, mantendo saldo pouco significativo disponível em conta, indicando possível urgência em dificultar o rastreamento dos valores”.

A prisão ocorre um dia depois de a CPI do INSS aprovar a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de Antunes. Ele está convocado para depor na próxima segunda-feira. A expectativa é de que sua oitiva ganhe ainda mais peso com a detenção.

Apontado como figura central do esquema, o “Careca do INSS” nega as acusações. A defesa dele afirmou que as imputações não correspondem à realidade dos fatos.

