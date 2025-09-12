INVESTIGAÇÃO

PF prende 'Careca do INSS' em operação contra fraudes milionárias em aposentadorias

Sócio dele também foi preso na ação

Carol Neves

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 07:37

Careca do INSS Crédito: Reprodução

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (12) uma nova etapa da Operação Sem Desconto, que apura um dos maiores esquemas de fraudes já identificados contra o sistema previdenciário brasileiro. Foram presos o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e seu sócio Maurício Camisotti. A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao todo, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 13 ordens de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal. De acordo com a corporação, os investigados responderão por “impedimento ou embaraço de investigação de organização criminosa, dilapidação e ocultação de patrimônio, além da possível obstrução da investigação por parte de alguns investigados”.

As investigações apontam que Antunes atuava como lobista e articulador do esquema, enquanto Camisotti era sócio oculto de uma das entidades e beneficiário direto. Associações de fachada eram usadas para cadastrar aposentados de forma fraudulenta, por meio de assinaturas falsas, e realizar descontos indevidos nos benefícios.

Segundo a PF, empresas ligadas a Antunes recebiam valores desviados das associações e repassavam o dinheiro a pessoas ligadas às entidades ou a servidores do INSS. Documentos da investigação mostram que o empresário movimentou R$ 12,2 milhões em apenas 129 dias. Ao todo, ele teria recebido R$ 53 milhões dessas associações, sendo que mais de R$ 9 milhões seguiram diretamente para nomes vinculados ao instituto.

Um dos pontos levantados pelos investigadores é que Antunes fazia “repasses no mesmo dia do recebimento, mantendo saldo pouco significativo disponível em conta, indicando possível urgência em dificultar o rastreamento dos valores”.

A prisão ocorre um dia depois de a CPI do INSS aprovar a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de Antunes. Ele está convocado para depor na próxima segunda-feira. A expectativa é de que sua oitiva ganhe ainda mais peso com a detenção.