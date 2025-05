AVISO PRÉVIO

Ofícios mostram que INSS foi alertado pelo MP sobre fraudes em 2021

Entre 2020 e 2021, o então presidente do INSS, Leonardo Rolim, participou de reuniões para instaurar fiscalizações mais rigorosas

Documentos obtidos pela coluna apontam que o escândalo fraudulento conhecido atualmente como um dos maiores no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderia ter sido aniquilado pela raiz caso as autoridades alertadas há cinco anos tivessem reagido às claras irregularidades. O escândalo foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023.>

Presidente do INSS em 2020, época em que o número de beneficiários inscritos na Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer) aumentou significativamente, Leonardo José Rolim Guimarães (foto em destaque) foi alertado, por meio de ofícios enviados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), sobre as possíveis irregularidades. Ele chegou, inclusive, a participar de reuniões para tratar do tema.>